DIRETTA Sassuolo-Benevento: segui la partita LIVE

Alle 20.45 va in scena la prima partita del week end di Serie A, per il friday night ci sono di fronte Sassuolo e Benevento.

Tra Sassuolo e Benevento passano 8 punti di distacco in classifica. I ragazzi di De Zerbi cercano punti chiave per tenere il passo delle grandi del campionato. I sanniti, invece, vivono un momento positivo, con tre risultati utili consecutivi conquistati nelle ultime partite. Un match, insomma dai risolvo non così scontati. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

