Addio al Milan, Szoboszlai annuncia: “Trattativa con il Lipsia”

Szoboszlai socchiude al Milan ed annuncia: “Ci sono voci in corso su molti club, il più nuovo sul Lipsia, ma ho ancora tempo per pensare”

Un assist nella gara contro il Lask che ha contribuito a determinare il 3-1 con il quale il suo Salisburgo supera i rivali e si riprende la vetta della classifica. Poi, le parole, quelle che pesano e sembrano preannunciare l’addio a gennaio.

Dominik Szoboszlai ha parlato a fine gara, così esprimendosi: “Il mio futuro? Ci sono chiacchierate in corso con molti club. Il più nuovo è Lipsia, ma ho ancora tempo per pensare. Prenderò la decisione migliore per me stesso. Però, posso dire di avere ancora ancora partite importanti da disputare con la maglia del Salisburgo”

Tanti club, ma c’è lo sponsor che spinge

Di fatto, è la Red Bull, main sponsor di Salisburgo e Lipsia, che spinge forte perché Szoboszlai finisca in Bundesliga sotto gli ordini di Julian Nagelsmann, giovanissimo ma ormai già affermato tecnico del Lipsia. Szoboszlai dovrebbe esser funzionale ad una squadra che vuol continuare a stupire in Germania ed in Champions, come è già avvenuto lo scorso anno e come è già, nei fatti, successo anche quest’anno, superando il girone a scapito del Manchester United.

Il Milan si era spinto quest’estate a cercare il gioiellino ungherese, sfruttando anche i rapporti con il mondo Red Bull tenuti da Ralf Rangnick. Il Mancato arrivo, poi, di Rangnick in rossonero ha spento le chance di approdo in una prima fase. Ora, il sorpasso del Lipsia per Szoboszlai fanno immaginare anche un addio definitivo alla trattaiva