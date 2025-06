Dzeko, semplice alternativa a Kean o co-titolare? Cosa fare e quanto spendere al Fantacalcio

L’attaccante bosniaco ha fatto ritorno in Serie A dopo due anni al Fenerbahce: ecco come muoversi all’asta, in termini di spesa, per il nuovo acquisto della Fiorentina

In attesa che Ciro Immobile firmi con il Bologna e faccia rientro in Serie A dopo un solo anno al Besikhtas, un altro attaccante ha scelto di tornare in Italia, lasciando la Turchia. Stiamo ovviamente parlando di Edin Dzeko, che dopo aver scelto il Fenerbahce nel 2023, dando il suo addio all’Inter, ha deciso di rientrare nel paese che gli ha dato più gioie calcistiche negli ultimi anni.

Niente maglia della Roma o dell’Inter, questa volta, ma quella della Fiorentina. L’attaccante a 39 anni ha scelto di voler dire la sua ancora una volta in Italia. Un’ultima grande avventura in carriera, per dare una mano a Stefano Pioli, anche lui di ritorno in Italia. Una scommessa che potrà ripagare o che si rivelerà una delusione? L’attesa di conoscere il rendimento del giocatore è tanta.

Dzeko al Fantacalcio: quanto spendere all’asta estiva

Chiaramente molto dipenderà anche da chi avrà davanti. Se Moise Kean dovesse resistere alle richieste arabe e facesse scadere la clausola rescissoria di metà luglio, allora Dzeko partirà dietro nelle gerarchie. Farà rifiatare l’azzurro, giocando le partite meno provanti sulla carta o lo sostituirà nei finali di gara per evitare un sovraccarico dell’attaccante.

Ben diverso se la punta dovesse cambiare. A quel punto bisognerà conoscere il nome del sostituto di Kean e capire quanta fiducia gli verrà riposta. Se per Pioli dovesse essere un titolare inamovibile come Moise o se è prevista una maggiore staffetta per Dzeko.

Ma in tutto questo, al Fantacalcio? Il nome stuzzica per il suo trascorso: 361 partite con 150 gol e 69 assist in Serie A. Numeri da sogno per il bosniaco, che resta però un 39enne. All’asta non dovrà essere di più che una scommessa. Un nome che stuzzica da sesto slot. Nelle leghe molto numerose potrebbe diventare anche un quinto, perché avrà del minutaggio, ma non bisogna svenarsi.

Lasciarsi prendere dalla nostalgia sarebbe un errore gravissimo. Rispetto a Immobile, nonostante sia reduce da una stagione da 21 gol, ha anche più anni e una concorrenza difficilissima anche solo da scalfire. Ecco perché consigliamo di non superare il 2-3% del budget, cioè circa 10-15 crediti su 500. In leghe numerose ci si può spingere anche fino al 3 o addirittura a 4 in certi casi.