Alle 18.30 in programma la prima sfida di questo mercoledì di Serie A, di fronte si trovano Juventus ed Atalanta.

Tra Juventus ed Atalanta la sfida è di quelle di cartello per il campionato italiano. La squadra bianconera sembra aver finalmente trovato continuità, e proverà oggi ad incasellare la terza vittoria consecutive. La Dea, invece, vive la difficile situazione legato al caso Gomez-Gasperini, e con la Juve c’è voglia di dare un segnale a tutto l’ambiente. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

