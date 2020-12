Alle 15 si trovano di fronte Cagliari ed Udinese, un punto di distacco in classifica ma due situazioni molto diverse.

Sia Cagliari che Udinese arrivano da un pareggio nell’ultima uscita stagionale, un solo punto di differenza ma situazioni molto diverse. La squadra sarda non vince da quattro partite, ed il rischio è quello di farsi risucchiare da un vortice negativo. Al contrario l’Udinese, prima dell’ultimo pari contro il Crotone, ha collezionato ben tre vittorie di fila. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

