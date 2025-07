Thuram alla Juve e Vlahovic all’Inter, lo scambio che ribalta il mercato: quanti soldi andrebbero ai nerazzurri

Pazzo scambio di mercato tra Inter e Juve: Vlahovic più un conguaglio economico potrebbero andare all’Inter per portare Marcus Thuram in bianconero

Arrivato alla Juventus a gennaio 2022 per oltre 70 mln di euro, il rapporto tra Vlahovic e la Juventus è stato molto tormentato, con molti più bassi che alti. Con l’arrivo di Kolo Muani nella scorsa sessione invernale di calciomercato, l’attaccante serbo è finito quasi sistematicamente in panchina, e l’ormai prossimo arrivo di Jonathan David in bianconero rende ancora più chiara l’intenzione della società di non puntare sull’ex Fiorentina per il futuro.

Il contratto del bomber serbo scade a giugno del prossimo anno, dunque a gennaio sarà già libero di firmare per un’altra squadra e andar via a parametro zero al termine della stagione, evenienza che la Juventus vorrebbe ovviamente evitare. Cedere Vlahovic però sarà impresa tutt’altro semplice: l’attaccante serbo ha un ingaggio di oltre 10 mln a stagione, che comparati alle sue prestazioni rendono molto difficile la sua eventuale cessione. All’orizzonte però, potrebbe prendere vita uno scambio di altissimo livello con la rivale di sempre.

Thuram-Juve, all’Inter Vlahovic+conguaglio: pazza idea di mercato

Le parole del capitano dell’Inter Lautaro Martinez al termine del match perso con la Fluminense che ha decretato l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club, ha lasciato strascichi interni alla squadra. Calhanoglu, citato proprio dal presidente Marotta, ha pubblicato un comunicato sui suoi social prendendo le distanze dalle parole di Lautaro e del presidente Beppe Marotta, trovando l’appoggio di Thuram che gli ha messo anche un like, un “indizio” importante di questi tempi in cui i social sono lo specchio della società odierna.

Il rapporto tra Thuram e Lautaro sembrerebbe essere ai minimi termini, e prima di partire dagli Stati Uniti l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha chiesto una riunione con la squadra per chiarire bene la situazione prima di partire per le vacanze. La permanenza di Thuram all’Inter è dunque tutt’altro che scontata, e non è da escludere che l’attaccante francese potrebbe andare proprio alla Juventus, dove ritroverebbe il fratello Khephren e farebbe sicuramente contento anche il padre che dei bianconeri ne è stata una bianconera.

In questa girandola potrebbe finire all’Inter proprio Dusan Vlahovic, in uno scambio di mercato che farebbe contenti entrambi gli “scontenti”. Lo scambio per adesso è solo una suggestione, ma in ogni caso non sarebbe alla pari: la valutazione di Vlahovic dopo le ultime stagioni difficilmente supera i 30 mln di euro, contro gli almeno 70 del valore di mercato di Thuram. Per far vacillare i nerazzurri ci vorrebbe quindi un conguaglio tra i 30 e i 40 mln, che potrebbero servire per far partire l’assalto definitivo a Leoni del Parma e mettere a posto anche la difesa.