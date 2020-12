Al Mapei Stadium si accendono le luci alle ore 15, di fronte si trovano il Sassuolo di De Zerbi ed il Milan di Pioli.

Sassuolo e Milan sono due squadre che hanno cominciato la stagione in maniera decisamente positiva. Più continuativo il percorso dei rossoneri, che al momento guidano la classifica di Serie A. La squadra di De Zerbi gioca un bel calcio, ma ha bisogno di trovare risultati per tornare alla vittoria dopo il pari contro la Fiorentina. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!