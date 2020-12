Alle 18.30 va in scena il primo match di questo turno infrasettimanale di Serie A, di fronte si trovano Crotone e Parma.

La 14^ giornata di Serie A si apre con uno scontro diretto nelle parti basse della classifica. Quella tra Crotone e Parma è una sfida che attira su di sé grande attenzione, soprattutto per quello che potrebbe rappresentare in scenari futuri. I calabresi sono il fanalino di coda, ma segnali di ripresa sono arrivati, servono i punti. Di contro c’è il Parma che non vince da quattro partite. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

