La richiesta che Conte farà all’Inter durante l’incontro

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa prima del Verona, ha parlato di imminente incontro con la società per fare il punto sul futuro

Antonio Conte ha annunciato un nuovo imminente incontro con la società per fare il punto della situazione. Un confronto diretto dopo quello avvenuto a fine agosto nel momento clou della stagione. L’allenatore dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Verona, ha spiegato che l’incontro avverrà subito dopo la partita contro la formazione di Juric. Di cosa si parlerà? Di mercato? Di strategie? Queste le domande che si pongono i tifosi, preoccuparti per il futuro della propria squadra.

Inter, la richiesta di Conte alla società

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Conte è stato chiaro: alla proprietà chiederà fino a che punto sarà in grado, il club, di colmare le lacune di organico. A quanto pare, le richieste sul mercato di Conte restano una costante non solo della sua avventura nerazzurra, ma di tutta la sua esperienza da allenatore. L’Inter ha cercato di accontentarlo in estate (Vidal e Kolarov sono sue esplicite richieste), ma non è detto riesca a farlo anche in futuro.

A questo punto, nel bel mezzo della stagione, il confronto tra le parti sembra essere già decisivo in vista di decisioni future da prendere a fine stagione. L’Inter, intanto, si prepara ad affrontare il Verona di Juric. Sarà una partita difficile, contro una squadra che gioca bene, e che contro le big si esalta. Dopo l’uscita dalla Champions, la seconda consecutiva alla fase a gironi, all’Inter non resta che lo scudetto per dare un senso alternativo a una stagione altrimenti deludente.