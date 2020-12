Juventus-Napoli si dovrà recuperare, ma ci sono incertezze sulla data della sfida: tante le ipotesi che si stanno valutando

Il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso: Juventus-Napoli si dovrà giocare. Il problema sorge ora, col calendario ingolfato, tante gare ravvicinate e nessuna data disponibile dove incastrare la partita dell’Allianz Stadium. La prima ipotesi, quella del 13 gennaio, è saltata. Così come non è praticabile, a quanto pare, quella del 20, giorno della Supercoppa Italiana, partita che per motivi economici e di accordi commerciali non potrà essere rinviata. Dunque, resta il dubbio: quando si affronteranno le due squadre? Un bel dilemma per una partita fondamentale che può decidere le sorti di entrambe le squadre.

Quando si recupera Juventus-Napoli

I quotidiani sportivi oggi in edicola spiegano che la Lega potrebbe decidere di posticipare la partita a maggio, un’ipotesi che non piace ai due club, Juve e Napoli. Il rischio è di far diventare decisiva una partita già di per sé di grande importanza come prestigio e classifica. La prima ipotesi è saltata. Inizialmente sembrava possibile giocare la partita il 13 gennaio, posticipando Napoli-Inter, ottavi di finale di Coppa Italia.

Non è possibile neppure rinviare la Supercoppa Italiana, in programma il 20 gennaio al Mapei Stadium. Non si può cambiare data alla finale perché entrano in gioco accordi commerciali con gli sponsor che andranno rispettati. Dunque, cosa si farà? I vertici del calcio italiano sono a lavoro.