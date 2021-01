Alle 18 in programma il primo posticipo di questa giornata di Serie A, di fronte si trovano il Benevento ed il Milan.

Per il Milan è il momento delle risposte. Dopo la vittoria dell’Inter, tocca ai rossoneri rispondere sul campo per riprendersi il ruolo di capolista. Di fronte, però, c’è un Benevento in salute, che arriva da ben due vittorie consecutive. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

