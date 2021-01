Un vero eurogol messo a segno oggi da Mattia Zaccagni nella sfida contro lo Spezia, sul mercato è pronta la bagarre per averlo.

Quando si vedono gol come quello realizzato oggi da Mattia Zaccagni, c’è soltanto da alzarsi ed applaudire con convinzione. Il giocatore del Verona ha firmato al 75′ la rete che ha di fatto deciso la partita in casa dello Spezia.

Controllo in area, spalle alla porta e rovesciata che batte il portiere, in un gesto tecnico che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un inno al calcio, quello suonato oggi da Zaccagni, che ha trascinato i suoi alla vittoria e soprattutto ha richiamato tutti all’attenzione.

Quello del giocatore gialloblu, infatti, è un nome che spesso abbiamo ascoltato negli ultimi mesi, soprattutto all’interno dei salotti del mercato. Dopo il super gol di oggi, poi, qualcosa potrebbe muoversi in maniera considerevole nel corso della prossima finestra di mercato.

Zaccagni, un eurogol per le sue pretendenti

Napoli ed Inter sono due delle squadre che in maniera insistente si sono mosse per il giocatore del Verona, ed in realtà non da ieri. Per entrambe, infatti, l’interessa risale a qualche mese fa, con il Verona che non ha voluto mai saperne in maniera seria di liberarsi del suo gioiello.

Adesso, però, le cose potrebbero cambiare ma, soprattutto, occhi puntati sul prezzo del giocatore: l’avvio di stagione di Zaccagni, infatti, è stato di livello, ed è probabile che proprio l’eurogol messo a segno oggi contro lo Spezia possa far lievitare il prezzo.

Manca ormai pochissimo all’inizio del calciomercato, e su Zaccagni l’interessa è molto caldo. Un gol per le pretendenti, ed anche per portare il Verona ad una vittoria importante. Il Napoli, l’Inter e le altre sono avvisate: strapparlo all’Hellas no sarà facile.