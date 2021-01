Si sono appena concluse le gare delle 15:00 della quindicesima giornata di Serie A. Gran goleada dell’Atalanta di Gasperini ai danni del Sassuolo.

Le gare delle 15:00 del quindicesimo turno di Serie A si sono appena concluse. Vittoria larga dell’Atalanta di Gasperini ai danni del Sassuolo di De Zerbi; anche il Napoli di Gattuso vince ai danni del Cagliari. Vittoria di misura, invece di Roma, Verona. Due gol per il Torino, vittorioso sul Parma. Finiscono in parità Genoa-Lazio e Fiorentina-Bologna.

Serie A, i risultati della quindicesima giornata

Il Napoli di Gattuso vince 4-1 contro il Cagliari alla Sardegna Arena. I ragazzi di Gattuso vincono grazie alla doppietta di Zielinski, alla rete di Lozano ed al gol su rigore di Insigne; inutile il gol del pareggio di Joao Pedro. L’Atalanta di Gasperini, invece, stravince ai danni del Sassuolo: doppietta di Zapata e reti di Pessina, Gosens e Muriel. La rete della bandiera dei neroverdi porta la firma di Chirches. Singo e Izzo, Dzeko e Zaccagni trascinano alla vittoria Torino, Roma e Verona. Nulla da fare per Parma, Sampdoria e Spezia, sconfitte nel turno appena concluso. Un gol per parte per Genoa e Lazio: Immobile porta avanti Inzaghi direttamente su calcio di rigore, Destro pareggia i conti. Nessuna rete, invece, tra Fiorentina e Bologna, finita 0-0.

