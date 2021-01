Alle 18 luci accese allo stadio Diego Armando Maradona per il primo posticipo del turno infrasettimanale, di fronte Napoli e Spezia.

Il Napoli cerca certezze, nella speranza di poter tenere banco all’interno della zona Champions. Allo stadio Diego Armando Maradona arriva lo Spezia, squadra in evidente flessione. I liguri arrivano, infatti, da tre sconfitte consecutive. Gli azzurri, invece, proveranno a dare continuità alla vittoria contro il Cagliari. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

