Alle 15 si scende in campo per il turno infrasettimanale nel giorno dell’Epifania, si affrontato il Torino ed il Verona.

Il Torino di Giampaolo ha dato un segnale, dopo settimane di crisi, nel corso dell’ultima partita: dopo due pareggi è arrivato finalmente il successo contro il Parma di Liverani. Per risalire la china, però, serve ancora qualcosa. Di fronte c’è il Verona, ben più in alto in classifica, chiamato a dare continuità dopo la vittoria contro lo Spezia. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

