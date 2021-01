Alle 15 si infiamma la Serie A, luci accese alla Dacia Arena dove di fronte si troveranno l’Udinese ed il Napoli.

Per il Napoli di Gattuso è tempo di rialzarsi, e serve farlo subito. La sconfitta patita nell’ultima uscita contro lo Spezia ha lasciato delle scorie evidente, l’obiettivo è quello di scrollarsele via e provare fin da subito a fare punti. In casa dell’Udinese non è mai facile imporsi, con la squadra di Gotti che però ha bisogno di ritornare alla vittoria. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

