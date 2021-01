Proteste in occasione del gol del vantaggio della Roma durante la sfida allo stadio Olimpico contro l’Inter di Conte.

Allo stadio Olimpico di Roma, si è appena concluso la prima frazione di gioco del lunch match della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Il match tra Roma ed Inter, dopo quarantacinque minuti, è ferma sull’1-0 in favore della squadra di Paulo Fonseca. I ragazzi di Antonio Conte sono costretti a rincorrere gli avversari.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma – Inter, gol irregolare?

La Roma di Paulo Fonseca è passata in vantaggio poco dopo il primo quarto d’ora di gioco, al minuto 17 per la precisione. I giallorossi hanno aperto le danze grazie ad una rete di Lorenzo Pellegrini: il centrocampista capitolino ha capitalizzato un assist di Mkhitaryan ed ha portato in vantaggio i suoi. In occasione del gol dei padroni di casa, però, non sono mancate le proteste. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24, ha pubblicato un tweet polemico sul proprio profilo social: “Il gol della Roma nasce da un fallo di Veretout su Barella. Nella stagione del Var che deve ‘supportare’ la decisione di campo non ci sono margini di intervento, ma resta un gol irregolare che viene convalidato e che andava annullato”.

Il gol della #Roma nasce da un allo di #Veretout su #Barella. Nella stagione del #Var che deve 'supportare' la decisione di campo non ci sono margini di intervento, ma resta un gol irregolare che viene convalidato e che andava annullato#RomaInter pic.twitter.com/Uifkq0tLbt — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 10, 2021

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Roma-Inter: segui la partita LIVE