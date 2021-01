La Juventus accelera per Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa. In cambio oltre al conguaglio anche Fagioli

La Juventus guarda al domani costruendolo oggi. Per questo sta accelerando col Sassuolo per acquistare Gianluca Scamacca. Un’operazione che i bianconeri vorrebbero chiudere subito per assicurarsi uno dei più talentuosi attaccanti del panorama calcistico italiano. Scamacca, anni 22, è di proprietà del Sassuolo e in questa stagione sta giocando in prestito al Genoa. La Juventus, per accontentare le richieste del club neroverde, avrebbe offerto circa 20 milioni ma inserendo il cartellino di Nicolò Fagioli. L’idea iniziale sarebbe quella di abbassare le pretese del Sassuolo con l’inserimento del calciatore dell’Under 23 della Juventus. Vedremo quale sarà la risposta del Sassuolo.

Juventus, tutto su Scamacca

Scamacca ha già segnato sei gol in questa stagione, due di questi in campionato. Oltre il bottino realizzativo, la Juventus apprezza le qualità tecniche del calciatore e per questo sta accelerando per bloccarlo, anticipando la concorrenza.

Per farlo, abbassando la richiesta di almeno 20 milioni del Sassuolo, i bianconeri hanno proposto il cartellino del centrocampista Fagioli, 19 anni, dell’Under 23 bianconera. Si tratta di un calciatore duttile, un giocatore di talento, molto tecnico, un costruttore di gioco che può giocare da regista o dietro le punte.