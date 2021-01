Mario Mandzukic potrebbe tornare a breve in Serie A, una nuova avventura in una big italiana per l’attaccante croato.

Quella di Mario Mandzukic in Italia è stata un’esperienza particolare, che lo ha visto protagonista con la maglia della Juventus. Quattro anni intensi per l’attaccante croato, che seppur senza grande clamore è riuscito, però, a prendere spesso per mano la compagine bianconera.

Dopo tanti anni in Italia, tra Dinamo Zagabria, Bayern Monaco, Atletico Madrid ed, appunto, la Juventus, l’avventura europea di Mandzukic è arrivata al capolinea. Il 24 dicembre 2019, infatti, l’attaccante si è accordato con i qatarioti dell’Al-Duhail. L’esordio con la squadra di Doha, poi, il 5 gennaio per l’inizio della sua nuova esperienza al Qatar Stars League.

Un esperienza, quella in un campionato di bassa fascia come quello qatariota, che fanno spesso giocatori di una certa età e corteggiati da club facoltosi ed in grado di pagare lauti stipendi. Eppure, quello di Manduzkic potrebbe essere un percorso non definitivamente tramontato nel calcio che conta.

Mandzukic, dalla Serie A pronta una nuova opportunità

Quello che emerge in queste ore, e riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, sarebbe l’interesse di un importante club italiano per il giocatore croato: stiamo parlando del Milan di Pioli, alla ricerca di un attaccante da poter implementare all’interno della rosa rossonera.

Quello del Milan, infatti, sarebbe un interesse concreto con contatti tra le parti che si sarebbero tenuti anche nella giornata di oggi. Il club rossonero sta facendo tutte le valutazioni del caso, ma al momento le quotazioni di Manduzkic in rossonero sono in forte salita.