Alle 20.45 luci accese allo stadio Olimpico, riparte la Serie A. Si comincia il derby che vedrà di fronte Lazio e Roma.

Il fascino intramontabile del derby, che stavolta si svolge in un freddo venerdi sera di gennaio. Lazio e Roma si giocano una partita dalle grandi ambizioni, dove entrambe metteranno in campo la miglior prestazione per tre punti che potrebbero decifrare le ambizioni delle due squadre. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!