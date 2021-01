Alle 20.45 luci accese allo stadio Vigorito per la 19^ giornata di Serie A, di fronte si trovano Benevento e Torino.

Torna in campo la Serie A ed il weekend si apre questa sera, con il match che vedrà impegnate Benevento e Torino. I sanniti arrivano da due sconfitte consecutive, l’obiettivo è quello di ritrovare subito punto tra le mura amiche. Di contro la squadra granata, che non vince da ben tre partite ed è alla ricerca di una sterzata netta per rialzare la stagione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

