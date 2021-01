Tris dell’Atalanta che batte 3-0 il Milan a San Siro: grande prova dei nerazzurri che triofano grazie ai gol di Romero, Ilicic e Zapata

La vince col gioco e la poesia, l’Atalanta, contro il Milan di Ibrahimovic e Mandzukic, dei cattivi che non fanno paura. Finisce 3-0 a San Siro, i rossoneri crollano in casa, la Dea esulta e si avvicina alla vetta. Quando in forma, la squadra di Gasperini è la più forte del campionato. Ilicic è straordinario, Zapata una forza della natura, Gosens una spina nel fianco. Sono sembrati tutti minuscoli, quelli di Pioli. Non c’è mai stata partita.

L’Atalanta cala il tris col Milan

Il primo tempo si conclude sul punteggio di uno a zero grazie al gol di Romero su assist di Gosens. Tante chance per i nerazzurri che potrebbero anche raddoppiare, ma peccano d’imprecisione: il Milan ringrazia. Ma nella ripresa i rossoneri non ne approfittano perché non ne hanno. L’Atalanta va al doppio della velocità e ha (quasi) sempre il pallone tra i piedi.

Nella ripresa Ilicic segna su rigore, Zapata fa tris, il Milan si spegne lentamente, alla distanza. Non funziona Mandzukic accanto a Ibrahimovic, manca il supporto anche se il croato, appena entrato, sfiora il gol che gli nega Gollini. Maldini aveva detto che per vincere non servono solo bravi ragazzi, Gasperini ribatte: basta avere poesia. Certo, con Ilicic è tutto più semplice.