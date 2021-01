Alle 20.45 luci accese allo Stadium di Torino per i quarti di Coppa Italia, di fronte si trovano Juventus e Spal.

Dopo le due sfide che hanno visto ieri l’Inter ed oggi l’Atalanta approdare in semifinale, continua la Coppa Italia. Stasera si scende in campo allo Stadium di Torino, la Juventus ospita la Spal per i quarti. Sfida apparentemente più che abbordabile per la squadra di Pirlo, anche le insidie si nascondono dietro l’angolo contro una compagine che al momento viaggia a vele spiegate in Serie B. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

