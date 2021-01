Roma, si chiude per il nuovo difensore: domani visite e firma

In casa Roma ci si prepara per un nuovo acquisto. Domani, finalmente, si avrà la fumata bianca per l’affare con gli USA.

Per la Roma resta la situazione di Dzeko decisamente tesa e che nelle prossime ore potrebbe trovare nuovi sviluppi. Sta emergendo la possibilità di uno scambio con Alexis Sanchez dell’Inter, ma tutto questo ovviamente andrà monitorato passo passo per capire quali siano le effettive possibilità che un’operazione del genere possa andare in porto.

Chiaro che quella di Dzeko non è l’unico affare di mercato del quale la dirigenza giallorossa si sta occupando. Al netto del fatto che le possibilità economiche restano scarne – come per tutti i club, a causa del Covid – la Roma sta provando al tempo stesso a portare a casa qualche operazione anche in prospettiva.

Giovani, magari in grado di inserirsi adesso nel telaio di Fonseca, ma utili anche e soprattutto per un discorso di crescita. La Roma, come detto, ci sta lavorando e nelle prossime ore si prepara una fumata bianca.

Roma, Reynolds finalmente in città: domani si chiude

Bryan Reynolds è il difensore che Fonseca stava aspettando, e che finalmente nelle prossime ore sbarcherà in Italia. Il giocatore dei Dallas, infatti, è finalmente guarito dal Covid e potrà raggiungere il nostro paese nelle prossime ore (domani, come riporta Tmw), per terminare tutto l’iter necessario.

Visite mediche e firma sul contratto per il giocatore americano, che arriverà nella capitale giallorossa grazie ad un’operazione di 7,5 milioni con 15% di rivendita futura al Dallas. Sembra, insomma, tutto pronto per il nuovo acquisto della Roma.