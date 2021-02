Alle 20.45 luci accese allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la 21^ giornata di Serie A, ai affrontano Fiorentina e Inter.

Sono soltanto due i punti che dividono il Milan capolista e l’Inter, proprio per questo la compagine nerazzurra non ha alcuna intenzione di lasciare punti per strada in questa affascinante corsa Scudetto. Di fronte, stasera, c’è la Fiorentina di Prandelli, reduce dal pareggio di Torino ed ancora in cerca di continuità. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

