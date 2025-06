Inter, sfuma il grande sogno di mercato: decisione UFFICIALE

Novità in casa Inter, con il sogno di mercato che è destinato a rimanere come tale.

L’Inter sta voltando pagina dopo la disastrosa finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain, con i nerazzurri che restano sempre una delle grandi favorite per il prossimo anno, con Chivu che sta cercando di far quadrare una squadra che aveva bisogno di una scossa.

Il mercato ha già dato i primi nuovi volti, con Christian Chivu che ha avuto modo di metterli in campo nel Mondiale per Club, con Sucic che a centrocampo è un ragazzo di bellissime speranze e sulla destra Luis Henrique può essere l’uomo ideale per saltare l’uomo. Molti sono convinti però che il vero colpo sia il ritorno di Francesco Pio Esposito, con l’ex Spezia che con quel gol da vero centravanti contro il River Plate si è preso il tifo nerazzurro.

Sono però diversi i giocatori che sono sulla lista della spesa di Marotta e di Ausilio e non vi è dubbio sul fatto che nella vicina Como ci siano alcuni calciatori di grande valore. Quello che più di tutti era preso in considerazione dall’Inter era Nico Paz, con il fantasista scuola Real Madrid, con i blancos che hanno preso una netta decisione.

Nico Paz resta a Como: la scelta del Real Madrid

Quando un giocatore è in prestito è sempre la sua squadra di origine a dover decidere del proprio futuro e per Nico Paz è il Real Madrid che ha tutto in mano. Ecco dunque come il talentuoso trequartista non vedrà esercitata la clausola di anticipo di recompra da parte della squadra di Xabi Alonso, ma per un altro rimarrà a Como.

Non ci sarà dunque la cessione né all’Inter né al Bayer Leverkusen, le due squadre che più di tutte avevano evidenziato un grande interesse nei confronti del ragazzo scuola Real. Una scelta che dimostra come ci sia grande abbondanza di talenti all’interno del Real Madrid e che quindi sia necessario cercare prima di tutto di far giocare il ragazzo con continuità.

Una scelta che però penalizza l’Inter di Christian Chivu, ma che potrebbe dunque rivelarsi una grande occasione per Valentin Carboni, che già ha ben figurato nel Mondiale per Club con il gol vittoria contro l‘Urawa Red Diamonds. Il progetto del Como di Fabregas riparte ancora dalla sua stella.