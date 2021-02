Alle in 15 in campo il campionato di Serie A, alla Dacia Arena si affrontano l’Udinese di Gotti ed il Verona di Juric.

Non solo Milan-Crotone in campo alle 15. Sono due i match in programma, ed uno di queste vede di fronte due squadre che vivono momenti diversi. L’Udinese non perde da tre partite, e l’ultimo successo contro lo Spezia ha dato grande fiducia all’ambiente. Di contro il Verona, che vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Roma. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

