Problemi durante il riscaldamento per Stefan Radu. Al suo posto è pronto Hoedt, da valutare se ci saranno cambi di modulo.

A pochi minuti dal fischio d’inizio Stefan Radu abdica e va in tribuna. Inter-Lazio, posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A, non vedrà il difensore romeno in campo, nonostante fosse stato annunciato come titolare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il freddo invernale di Milano taglia i muscoli e non perdona, neanche per San Valentino. Radu si ferma durante il riscaldamento, costringendo Simone Inzaghi ad un cambiamento di piani e possibilmente di modulo, un aggiustamento dell’ultimo minuto che non è mai augurabile.

LEGGI ANCHE >>> Roma, scelto il dopo Pau Lopez: arriva dalla serie A

Fiducia a Hoedt che va a comporre la linea difensiva a tre con Acerbi e Patric, in quello che sarà uno scontro a specchio di filosofie di gioco, arricchito da individualità importanti dal punto di vista tecnico, da una parte e dall’altra.