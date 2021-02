Musso è in cima alla lista dei nomi di Tiago Pinto per rinforzare la porta della Roma: argentino possibile sostituto di Pau Lopez

La Roma cerca un portiere per la prossima stagione. I giallorossi sono stati delusi dal rendimento avuto fino a questo momento da Pau Lopez. Il portiere spagnolo non si è confermato sui livelli della Liga, evidenziando qualche difficoltà di troppo che gli ha fatto anche perdere il posto da titolare per un lungo periodo ai danni di Mirante. Il suo futuro però sembra essere lontano dalla Capitale.

L’ex Betis e Espanyol ora è tornato davanti nelle gerarchie ma alcuni gol subiti lo hanno riportato nell’occhio del ciclone. L’incrocio di oggi contro l’Udinese sarà l’occasione per vedere da vicino l’argentino Musso. Il portiere friulano è nell’agenda di Tiago Pinto in vista del prossimo ciclo. Il portoghese, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo ha messo nella sua shortlist. La Roma prepara l’assalto, oggi intanto ne testerà le doti.

Roma, obiettivo Musso per la porta: all’Udinese anche contropartite tecniche

Juan Musso è arrivato all’Udinese nel 2018. I bianconeri lo hanno prelevato dal Racing Club per meno di 4 milioni di euro. La sua valutazione in questi due anni e mezzo e sensibilmente lievitata in virtù delle sue ottime prestazioni. L’Udinese, infatti, sembra disposta a chiedere almeno 20 milioni. Una cifra su cui pesano pure gli effetti della pandemia, sarebbe potuta essere più alta se non ci fosse stata l’emergenza sanitaria, avvisa il Corriere dello Sport.

La parte in denaro potrebbe però subire una riduzione con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. A Gotti, per esempio, piace tanto Diawara. Il centrocampista ha mosso i suoi primi passi nel Bologna di cui Gotti era l’allenatore in seconda, alle spalle di Donadoni. All’Udinese piace anche Carles Perez per il quale si era già mossa timidamente in estate.

Le alternative di Tiago Pinto sono sostanzialmente due. Il Corriere dello Sport svela anche gli altri due portieri seguiti dalla Roma. Gli altri due nomi nei radar sono quelli di Gollini dell’Atalanta e Silvestri del Verona.