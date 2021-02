Nonostante la vittoria sul Valencia, c’è poco da sorridere in casa Real Madrid: Carvajal infortunato. E le chance dell’Atalanta aumentano

Ancora un infortunio, ancora uno stop in una stagione straordinariamente sfortunata per il Real Madrid di Zidane. Ancora una volta c’è lo stop per Dani Carvajal: il terzino era rientrato contro il Valencia, reduce da un infortunio muscolare. Aveva forzato i tempi, ma la sua permanenza in campo è durata solo 26 minuti, lasciando il suo posto a Lucas Vázquez. Praticamente escluso che Carvajal possa esserci tra 10 giorni a Bergamo, quando il Real Madrid affronterà l’Atalanta per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un’assenza importante, anche dal punto di vista tattico: un ko sul quale Gasperini può lavorare per rendere ancora più incidente la manovra dell’Atalanta sulle corsie esterne.

Infortunato Carvajal, il terzino si aggiunge alla lista Real

Per Carvajal si tratta del quarto infortunio stagionale. Un’emergenza costante per Zidane che si ripresenta anche alle porte di una in una partita chiave come quella con l’Atalanta. Impressionante l’elenco di calciatori in infermeria in questo momento per i blancos: oltre al citato Carvajal, fermi ai box ci sono anche: Marcelo, Sergio Ramos, Hazard, Militao, Valverde, Rodrygo e Odriozola.

L’infortunio di Carvajal rappresenta un patema particolare per Zidane, visto che anche il suo sostituto, Odriozola, è out: la soluzione d’emergenza è rappresentata da un attaccante esterno, Lucas Vazquez, anch’egli appena rientrato da un infortunio.