Il Milan guarda già alla prossima finestra di mercato. Individuato il difensore del futuro, ma dalla Spagna spunta quella che potrebbe essere una beffa.

Il Milan di Stefano Pioli guarda al presente, ma anche al futuro. La squadra rossonera è in lotta per lo Scudetto, e questo weekend sarà l’occasione per riprendersi lo scettro perso settimana scorsa. La sconfitta contro lo Spezia pesa ancora tanto, soprattutto perchè ha portato a scivolare dietro l’Inter, al contempo vincitrice contro la Lazio. Un doppio risultato che ha ovviamente penalizzato i rossoneri, che ora sono costretti a rincorrere.

L’ultimo pareggio beffardo in Europa League, contro la Stella Rossa, ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente, ed anche questa sarà una chiave in più per provare a ribaltare tutto in campionato. Il gusto di farlo contro l’Inter, poi, sarà uno sprono ancora maggiore. La lotta Scudetto, insomma, prosegue a gonfie vele.

Ma non solo sguardo al presente. Il futuro dei rossoneri resta assolutamente al centro della programmazione della dirigenza, ed il mercato della prossima estata sarà essenziale per far crescere ancora di più la squadra. Molto dipenderà, ovviamente, dai risultati di questa stagione e soprattutto dall’epilogo.

Tra i reparti che andranno sicuramente pungolati, probabilmente al di là di tutto, c’è la difesa. Diversi nomi sono stati individuati da Paolo Maldini ed i suoi, e tra questi uno porta in Olanda. Parliamo di Marcos Senesi , difensore 23enne del Feyenoord che sta catturando l’attenzione di tanti club in giro per l’Europa.

Milan su Senesi, occhio alla beffa dalla Liga

E cosi proprio la squadra rossonera sembra pronta a muoversi concretamente per il difensore argentino. Difensore centrale di piede mancino, Senesi si è ben messo in mostra in Eredivisie ed ora sembra arrivato il momento di un salto di qualità importante.

Cosi il Milan, ma non solo. I rossoneri, infatti, non sono gli unici a volere mettere le mani su Senesi: secondo quanto riportato da todofichajes.com, c’è anche il Real Madrid, allo stesso modo alla ricerca di un difensore centrale giovane in grado di aumentare il livello del reparto offensivo blanco.

L’inserimento degli spagnoli si registra in questi giorni, mentre il Milan è stato già accostato da tempo. Un rischio beffa assolutamente concreto per i rossoneri, visto che il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto un’offerta importante.