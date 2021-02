Torino alle prese con un’altra positività al Covid: i granata continuano a non allenanarsi, la gara con il Sassuolo sarà rinviata

Piovono ancora notizie negative per il Torino. Uno dei tamponi molecolari effettuati ieri sera ha dato esito positivo. Per cui un altro elemento del gruppo squadra ha contratto il Covid-19. Il focolaio scoppiato in casa granata si è sviluppato rapidamente. Nel giro di pochi giorni sono stati vari i calciatori contagiati.

Tutto è cominciato prima della sfida contro il Cagliari dello scorso fine settimana. In quella circostanza, Davide Nicola non ha potuto portare con sé in Sardegna Alessandro Buongiorno, Karol Linetty e Nicola Murru.

Il rinvio della partita inizialmente in programma per venerdì sera con il Sassuolo è sempre più vicino. A questo punto si attende soltanto l’ufficialità ma le due squadre non scenderanno in campo al “Grande Torino”.

La situazione nel gruppo squadra granata è precipitata negli ultimi due giorni quando sono state diverse le positività accertate. Non a caso, dopo i tamponi svolti lunedì sera, l’Asl aveva consigliato alla formazione piemontese di sospendere l’allenamento in programma ieri. Il Torino ha ripetuto gli esami per compiere ulteriori verifiche.

Il tampone molecolare a cui i granata si sono sottoposti ha segnalato la presenza di un altro elemento del gruppo squadra positivo. Per questo motivo, dunque, anche l’allenamento di oggi al Filadelfia è stato sospeso.

Questo il comunicato della società del presidente Urbano Cairo: “Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento”.

Nella giornata di ieri, la Repubblica aveva parlato di sei positività accertate. Tra i calciatori colpiti dal Covid-19 ci sarebbe pure l’attaccante Andrea Belotti.

Il Torino a questo punto difficilmente sarà in campo venerdì sera contro il Sassuolo. I granata possono giocare ancora il proprio “jolly” e lo faranno in questa circostanza. Si attende a breve l’ufficialità del rinvio contro la squadra di Roberto De Zerbi.