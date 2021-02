Il Covid ferma la Serie A: due le partite che potrebbero essere rinviate nei prossimi giorni, c’è il focolaio Torino a preoccupare

Non si gioca e non ci si può neanche allenare. Momento delicato in casa Torino dove è scoppiato un focolaio Covid che ha spinto l’ASL a chiudere il Filadelfia e mettere in isolamento fiduciario tutta la squadra. Nove i positivi accertati negli ultimi giorni, sei soltanto ieri. Una escalation che ha spinto l’Azienda Sanitaria Locale ad intervenire per evitare che il contagio possa diffondersi ulteriormente.

Sospeso l’allenamento di ieri, non ci sarà neanche quello di oggi e così anche nei prossimi giorni. Ognuno a casa propria in attesa che la situazione torni sotto controllo. Oggi l’esito della nuova tornata di tamponi effettuata ieri darà un primo segnale, ma i test in questi giorni su succederanno. Una problematica che complica anche i piani per tutta la Serie A perché difficilmente i granata potranno disputare i prossimi due impegni di campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino, verso il rinvio le gare con Sassuolo e Lazio

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, lo stop degli allenamenti imposto dall’ASL potrebbe durare sette giorni, impedendo di fatto al Torino di scendere in campo sia nel weekend contro il Sassuolo, sia nel turno infrasettimanale contro la Lazio. Un doppio rinvio che non dovrebbe avere conseguenze sulla società granata: il club piemontese non dovrebbe utilizzare il bonus concesso dalla Serie A, sia perché numericamente non ha raggiunto i requisiti, sia perché è l’ASL ad aver di fatto impedito la disputa delle partite.

LEGGI ANCHE >>> Primavera, ‘rissa’ in campo tra Torino e Fiorentina

Si resta comunque in attesa di decisioni ufficiali visto e molto dipenderà anche dai tamponi che saranno effettuati nei prossimi giorni. Difficile pensare ad un Torino in campo venerdì in casa contro il Sassuolo. Ugualmente difficile pensare alla squadra granata in viaggio verso un’altra Regione per la sfida di martedì contro la Lazio. La Serie A torna a fare i conti con il Covid e c’è il doppio rinvio in arrivo. Tra oggi e domani dovrebbe esserci l’ufficialità da parte della Lega.