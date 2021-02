Juventus-Napoli, gara di Serie A 2020/2021 ancora da giocare. Bisogna recuperare il match della terza giornata di campionato tra i bianconeri e la squadra di Gattuso.

Questa sera, alle ore 18:55, il Napoli di Gennaro Gattuso affronterà il Granada nella sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La formazioni partenopea ha lavorato senza sosta per provare a ribaltare il risultato della gara di ritorno. Vincere con tre gol di scarto, per gli azzurri, è affare piuttosto arduo e complesso. Anzi, quasi impossibile viste le ultime uscite stagionali del club di Aurelio De Laurentiis. L’esito del match dello stadio Diego Armando Maradona, però, potrebbe decidere la data del recupero del match della terza giornata di Serie A 2020/2021 Tra Juventus e Napoli. La sfida dell’Allianz Stadium, in programma lo scorso 4 ottobre, non è ancora stata recuperata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Quando si gioca Juventus-Napoli

A causa dei contagi al Covid-19 tra le fila del Napoli, l’ASL decise di bloccare la partenza degli azzurri, diretti a Torino per il match contro la squadra di Andrea Pirlo. Da quel momento, un susseguirsi di eventi ha caratterizzato i mesi successivi. Prima il 3-0 a tavolino in favore della Juve e la conseguente penalizzazione al Napoli, poi la revoca e la decisione di decidere sul campo la sfida. Con l’inizio della Champions League e dell’Europa League, però, non si è potuto incastrare Juventus-Napoli. Il fitto calendario non l’ha permesso. C’è una svolta, però. Qualora gli azzurri non riuscissero a ribaltare il risultato contro il Granada, il match potrebbe essere recuperato il prossimo 17 marzo. Sarebbe questa, dunque l’unica data disponibile capace di agevolare entrambe le squadre. Il Napoli sarebbe fuori dalle coppe, la Juventus sarebbe, invece, impegnata in Champions League solo la settimana prima.

LEGGI ANCHE >>> A Madrid sono furiosi con Capello: “Ingrato, ci stava distruggendo”

Tra le altre cose, proprio il 17 marzo è previsto il recupero di Torino-Sassuolo, gara annullata oggi dalla Lega Serie A causa Coronavirus.