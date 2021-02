C’è appena stato l’annuncio ufficiale su un positivo: quali possono essere tutti gli sviluppi in vista di Verona-Juve

A poche ore dal fischio d’inizio, una notizia turba l’attesa per Verona-Juventus, anticipo serale del 24esimo turno di campionato. Un giocatore della squadra di Juric è risultato positivo. Ecco il comunicato ufficiale appena diramato: “L’Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”. Ovviamente non basta un solo positivo per pensare di poter rinviare la partita, ma è ovvio che un annuncio simile rischia di condizionare, in parte, il match. Tutto dipenderà dalle prossime comunicazioni sul Verona legate agli altri calciatori della rosa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Verona, l’annuncio: c’è un positivo

C’è grande attesa per la partita di questa sera nella quale, dunque, mancherà un protagonista. Il Verona, nell’annunciare un positivo nel gruppo squadra, ha preferito mantenere il totale riserbo sul nome. Al momento, altre notizie non sono state comunicate. La partita non è in discussione. Non è a rischio. Ne servirebbero altri di positivi per pensare ad un rinvio. Aggiornamenti nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> La chiamata che Pirlo avrebbe evitato volentieri

La Juventus arriva a questa gara in totale emergenza. Tante saranno le assenze per la formazione allenata da Pirlo. Il tecnico dei bianconero è stato costretto a convocare nove calciatori dell’Under 23 per tamponare l’emergenza e colmare i vuoti delle assenze. Nella Juventus mancheranno, tra gli altri, Cuadrado, Danilo, Dybala e Morata.