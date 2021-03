Un’altra stoccata di Di Canio nei confronti di Lukaku ha fatto insorgere l’ira del web. L’ex attaccante della Lazio ha puntato nuovamente il dito contro l’attaccante belga

Paolo Di Canio, ospite negli studi di “Sky” durante la trasmissione “Il Club”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo “solito” punto di vista su Lukaku. Parole chiare e lampanti che sottolineano la poca stima dell’ex Lazio nei confronti del centravanti dell’Inter. Di Canio ha così ammesso: “Lukaku? In Champions, Coppa Italia ed Europa League non ci sono stati suoi gol importanti. Non ha ancora vinto niente. Non sta facendo di più dello scorso anno”.

Parole che hanno immediatamente infiammato l’ira del web. Pronte e scottanti risposte sui social, sia degli addetti ai lavori, sia di moltissimi tifosi nerazzurri, stanchi della continua presa di posizione di Di Canio nei confronti di Lukaku.

Di Canio contro Lukaku: l’infinita polemica e le reazioni su twitter

Piccinini contro Di Canio: "Scusa, evidentemente non ci siamo mai trovati in trasmissione insieme. Nessuno ha mai paragonato Lukaku a Messi o Ronaldo il Fenomeno. Abbiamo sempre detto che è un grandissimo attaccante" Capello: "Lukaku fa la differenza in assoluto. Non c'è dubbio" — Daniele Mari (@marifcinter) February 28, 2021

Di Canio ha vinto uno Scudetto realizzando la bellezza di 5 gol. Cinque.

Poi ha vinto una Coppa UEFA con all'attivo ben 0 gol. Zero. Però parla di gol decisivi e palmares. Comprensibile. — Rob (@7Robymar) February 28, 2021

Di Canio sta difendendo delle idee su Lukaku smentite dai fatti. Dovrebbe aggiornarsi: continua a parlare del Lukaku di Manchester.#FCIM — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) February 28, 2021

Paolo Di Canio e basta ripetere sempre le stesse cose. Sei diventato pesante.#Lukaku — VG (@NonConoscoVG) February 28, 2021

Davvero ieri a Sky sono riusciti a criticare l’Inter? Di Canio fatti un bagno d’umiltà, che l’ultimo che se la sentiva è stato arato al suolo da Lebron James. — Wazza (@WazzaFit) March 1, 2021

Di Canio comunque è paurosamente in malafede su Lukaku https://t.co/vy9eWai9ps — 🧘🏻‍♂️ (@giaestrismo) February 28, 2021

Lukaku trascinatore dell’Inter, i numeri in campionato dell’attaccante belga

Polemiche e contro-polemiche, ma i numeri in campionato sorridono totalmente a Lukaku. 18 gol in 23 presenze, 5 assist decisivi e 4 rigori all’attivo. Uno score che, ora come ora, lo colloca al secondo posto della classifica marcatori alle spalle di Cristiano Ronaldo. L’attaccante belga proverà a lanciare la sfida al portoghese e a confermare la sua leadership totale in casa Inter. Basterà il potenziale titolo di capocannoniere con annesso scudetto per convincere Di Canio a cambiare opinione nei suoi confronti?