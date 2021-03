Buone notizie per Pirlo per quel che riguarda gli infortuni in casa Juventus. Il tecnico bianconero, in vista della sfida contro la Lazio, potrebbe recuperare Cuadrado e Bonucci

Sorride Pirlo: buone notizie per quel che riguarda gli infortuni in casa Juventus. Come rivelato dall’odierna edizione de “La Stampa”, il tecnico bianconero, in vista della sfida contro la Lazio, potrebbe recuperare Cuadrado e Bonucci. I due giocatori potrebbero tornare a disposizione, ma tutto verrà valutato con calma nel corso dei prossimi giorni. Non è escluso che Cuadrado e Bonucci possano accomodarsi in panchina ed essere utilizzato con il contagocce nel finale di gara giusto per ritrovare un po’ di minutaggio in vista della sfida di Champions League contro il Porto.

Punto interrogativo per quel che riguarda i recuperi di Dybala e Arthur. Il primo potrebbe stringere i denti per cercare di ritornare a disposizione in occasione del match di ritorno contro il Porto, stesso discorso per il secondo, ma non trapela sostanziale ottimismo. Le condizioni dell’argentino e del brasiliano saranno valutate nel corso dei prossimi giorni. Da valutare anche De Ligt, fermato da un problema al polpaccio e out nella sfida di campionato contro lo Spezia.

Infortuni Juventus, la situazione in vista della sfida contro la Lazio

Pirlo potrebbe recuperare Cuadrado e Bonucci, ma De Ligt potrebbe stringere i denti e ritornare in campo già contro i biancocelesti. Un ritorno leggermente forzato dall’emergenza difensiva, complice anche la squalifica di Frabotta. Più complicai i recuperi di Dybala e Arthur, ma tutto potrebbe cambiare dopo i prossimi allenamenti. Pirlo capirà meglio nelle prossime ore. E’ chiaro che non verrà messo in atto alcun tipo di rischio.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni 26^ giornata (sabato ore 20:45)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo; Demiral, De Ligt, Alex Sandro Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo

Indisponibili: Bonucci, Cuadrado (in dubbio) Dybala, Arthur, Chiellini (quasi certi del forfait)

Squalificati: Frabotta

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Indisponibili: Luiz Felipe, Radu (da valutare), Lazzari (da valutare)