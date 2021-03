Cristiano Ronaldo può saltare la sfida tra Juventus e Lazio, il calciatore infatti avrebbe accusato un problema fisico proprio nelle ultime ore.

La Juventus è sull’attenti, Cristiano Ronaldo potrebbe dare forfait in occasione di uno dei match chiave di questa seconda parte di stagione, vale a dire la sfida contro la Lazio. Con una situazione di classifica che raggruppa diverse squadre tutte insieme per un posto in Champions League, ogni punto è fondamentale anche per sottrarlo alle dirette concorrenti.

Tuttavia, per Pirlo non è stato semplice organizzare questa sfida di campionato a causa delle varie defezioni sia per infortuni che per coronavirus. Ai box, infatti, sono fermi Bonucci e Chiellini, i perni della difesa bianconero, ma anche Cuadrado, de Ligt, Arthur, Dybala e Morata. Fuori poi c’è Bentancur, a causa della positività al Covid-19.

Juventus falcidiata dagli infortuni: a rischio anche Ronaldo

Inoltre, l’allenatore dovrà dosare le forze con attenzione poiché martedì ci sarà la sfida di Champions League contro il Porto e bisognerà ribaltare il risultato dell’andata: ovvero 2-1. La rete di Chiesa mantiene vivi i bianconeri, ma non è così scontato riuscire a portare a casa la vittoria. Secondo quanto riferisce calciomercato.it, anche Cristiano Ronaldo andrà centellinato.

Il giocatore, infatti, è in dubbio per la sfida contro la Lazio a causa di un problema fisico accusato nelle ultime ore. La decisione sul suo impiego sarà presa a breve, dopo aver analizzato la condizione del portoghese, ma Pirlo non lo rischierà qualora non sarà sicuro di averlo al 100%. Il giocatore, da parte sua, spinge per scendere in campo dal primo minuto. Come sempre.