Ha del clamoroso quanto accaduto in Bulgaria. Anche all’estero il calcio dilettantistico regala perle spettacolari destinate a diventare virali.

Non accade soltanto in Italia. Anche all’estero, il calcio dilettantistico è protagonista degli episodi più tragicomici di sempre. Spesso, nel bel paese si assiste, soprattutto nei campetti di provincia delle categorie più assurde, a veri e propri episodi che diventano virali. E’ il caso delle magistrali telecronache riprese, poi, dalle principali pagine satiriche sul mondo del calcio. Troppo spesso, però, accadono anche episodi che di ‘divertente’ hanno ben poco.

In Bulgaria è accaduto qualcosa di simile. Quanto successo nella quarta serie del campionato di calcio bulgaro ha davvero del clamoroso.

Durante una partita piuttosto nervosa, il direttore di gara ha estratto un cartellino giallo all’indirizzo di uno dei calciatori in campo. La decisione dell’arbitro non è andata giù al resto dei componenti della squadra che, per tutta risposta, hanno iniziato ad accerchiarlo. Ne è scaturito, poi, un vero e proprio inseguimento: una caccia all’uomo condita da insulti e minacce di tutti i tipi. L’arbitro ha provato a scappare via, subito dopo aver sospeso il match, abbandonando il terreno di gioco e rifugiandosi negli spogliatoi.

An unbelievable moment in the Bulgarian fourth tier 😳

A match was abandoned after the referee was chased from the pitch by players and officials pic.twitter.com/6n4hZSzG2j

— Football Daily (@footballdaily) March 17, 2021