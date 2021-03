I tifosi della Roma sono letteralmente infuriati dopo la sconfitta patita oggi per mano del Napoli di Rino Gattuso. Sui social individuato il colpevole.

La sconfitta della Roma, patita all’Olimpico per mano del Napoli di Rino Gattuso, ha provocato una vera e propria esplosione tra i tifosi giallorossi. Grande delusioni per la squadra capitolina, a distanza di pochi giorni da quello che è stato il passaggio del turno in Europa League conquistato con una squadra complicata come lo Shakhtar Donetsk.

I tifosi si aspettavano ovviamente una prestazione positiva anche contro il Napoli, di fatto una diretta concorrente per la conquista di un posto in Champions League. Perdere tra le mura amiche proprio contro gli azzurri, non è andato proprio giù.

Di certo la grande rivalità tra le due squadra rappresenta un aspetto importante, ma c’è di sicuro anche la questione legata al quarto posto, obiettivo primario per entrambe le squadre. Ecco perchè ora l’ambiente capitolino ribolle, ed ha già indicato il principale colpevole di questa situazione.

Roma, tifosi infuriati: esplode di nuovo il #Fonsecaout

Il nome che sui social viene ormai indicato come principale colpevole per questa sconfitta dei giallorossi, è senza dubbio Paulo Fonseca. L’allenatore, infatti, è al centro delle polemiche dopo la sconfitta patita stasera contro il Napoli.

I tifosi giallorossi imputano all’allenatore le scelte fatte in fase di formazione e di cambi. Non solo, ma anche il modo con cui il tecnico ha schierato la sua squadra, di fronte ad un Napoli che è parso di sicuro più organizzato.

Tensione palpabile, dunque, in casa Roma. Le prossime partite saranno cruciali per capire effettivamente quali sono gli obiettivi concreti di una squadra che è l’unica – va detto – italiana rimasta al momento in Europa.

L’ambiente Roma, va da sé, è molto complesso e Fonseca più volte ha sottolineato proprio questo aspetto. Cosi il futuro della Roma dovrà di sicuro trovare un tecnico solido ed una squadra pronta a fare di tutto per non farsi trascinare nelle retrovie.