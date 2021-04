Chi è l’allenatore più amato in Premier League? Risposta facile. Carlo Ancelotti è in cima alle preferenze dei tifosi inglesi.

Ci ha messo poco più di un anno per conquistare la Premier League. Ancora una volta, Carlo Ancelotti è finito nel cuore dei tifosi inglesi. Stavolta, direttamente dalla panchina dell’Everton, in piena lotta per un posto in Europa. Un sondaggio condotto dal tabloid ‘The Athletic’ ha dimostrato che Re Carlo è il tecnico più amato in Premier League. I fan dei Toffees non hanno fatto mancare il proprio apporto al neo allenatore. L’ex Napoli, infatti, è finito in cima alle preferenze con una percentuale quasi da record: il 98,67%.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ancelotti è il più amato d’Inghilterra

Ancelotti si è piazzato primo, dinanzi addirittura a Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool campione in carica. Sul gradino più basso del podio c’è, invece, Marcelo Bielsa, autore di un ottimo campionato, fino a questo punto, con il neopromosso Leeds: El Loco ha raggiunto il 98,13% delle preferenze.

LEGGI ANCHE >>> Sacchi senza freni contro gli allenatori odierni

Fuori dalla TOP 3, invece, Pep Guardiola del Manchester City: il tecnico spagnolo è stato votato con il 97,4%. Una doccia fredda totalmente inaspettata visto l’amore che molti tifosi provano nei confronti del tecnico dei Citizens.