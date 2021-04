Il Milan ha messo gli occhi su Ismaila Coulibaly per il prossimo calciomercato: i rossoneri hanno presentato una prima offerta allo Sheffield

Il Milan non pensa soltanto al presente ma mantiene gli occhi ben aperti anche sul futuro prossimo. Per i rossoneri sarà molto importante classificarsi quantomeno per la Champions League nel frattempo che si continuerà a sognare pure lo scudetto, accarezzato soprattutto prima del sorpasso subito dall’Inter di Antonio Conte.

I rossoneri si guardano intorno per proseguire nella composizione della rosa ideale, un mix di veterani e calciatori più giovani per coniugare e formare la miscela vincente. Questo l’obiettivo del direttore tecnico Paolo Maldini, recentemente espresso pure in un’intervista concessa a un media francese. L’ex difensore rossonero e Massara dunque hanno messo gli occhi pure su un giovane centrocampista che gioca in Belgio. Il calciatore che fa gola all’entourage rossonero è Ismaila Coulibaly per il quale sarebbe già stata compiuta una prima offerta secondo il tabloid “Yorkshire Live”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Maldini sulle tracce di Coulibaly: proposta da 12 milioni, lo Sheffield United chiede di più

Secondo lo “Yorkshire Live”, il giovane centrocampista sarebbe stato valutato dalla formazione inglese più di 12 milioni di euro, la cifra che sarebbe stata offerta dal Milan per il primo affondo. Gli inglesi stanno osservando i progressi del classe 2000 che nel corso di questa stagione ha già firmato 5 gol con la maglia del Beerschot, in Belgio.

Il centrocampista, con ottime qualità fisiche, è un profilo che interessa al Milan ma anche ad altri club europei. Sul calciatore avrebbe puntato i riflettori pure il Galatasaray. Il futuro di Coulibaly sarà valutato in estate, quando lo Sheffield – che sembra inesorabilmente diretto in Championship – dovrà decidere cosa fare con il suo giovane prospetto: provare a trattenerlo oppure cederlo al miglior offerente?

LEGGI ANCHE >>>

Il Milan intanto resta molto vigile sul calciatore e continuerà a monitorare i suoi progressi. In Belgio, i rossoneri hanno già pescato recentemente. Non sorprende dunque che Maldini e Massara abbiano provato a pescare dal campionato fiammingo.