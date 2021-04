Il Milan guarda in casa dell’Hellas Verona: i rossoneri pensano a Lovato per il prossimo calciomercato, il difensore interessa pure alla Roma

Un duello di mercato potrebbe interessare nei prossimi mesi Milan e Roma. Lo ha rivelato “La Gazzetta dello Sport”, che ha svelato l’interesse di entrambe le squadre per Matteo Lovato. Il giovane centrale classe 2000 si sta mettendo in grande luce nell’Hellas Verona di Ivan Juric. L’ascesa del difensore è stata impetuosa. In poco tempo, dopo essere stato prelevato dal Padova, club militante nel campionato di serie C, il giovane si è fatto notare senza evidenziare troppe perplessità in serie A. Le sue prestazioni gli sono valse anche le chiamate dell’Italia Under 21, con cui ha preso parte alla fase a gironi dell’Europeo durante la scorsa sosta programmata in serie A. Su di lui dunque oltre ai rossoneri – dei quali si è già parlato da tempo dell’interesse di Paolo Maldini, uno che di difensori se ne intende – ci sono pure i giallorossi. La formazione capitolina può sfruttare i rapporti consolidati dall’operazione che durante lo scorso calciomercato estivo ha portato un altro 2000, Marash Kumbulla, alla corte di Paulo Fonseca.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, per Matteo Lovato bisogna battere la concorrenza della Roma

Matteo Lovato sta stuzzicando l’interessi di vari club. Secondo la “rosea” in questo momento i due club più interessati al giovane gioiellino dell’Hellas Verona sarebbero Milan e Roma. Il classe 2000 potrebbe abbandonare il gialloblù alla fine del campionato per dare un altro grande salto in avanti, simile a quello già avvenuto nella passata stagione quando è transitato dalla serie C alla massima competizione. Questa volta però il suo passaggio sarà molto più rumoroso perché lo imporrebbe definitivamente nel grande calcio.

Per Lovato, il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti poco mesi fa ha rifiutato 13 milioni di euro. La sua valutazione dunque è già abbastanza importante.

LEGGI ANCHE >>> Roma, la doppia sfida con l’Ajax comincia con un “giallo”

Il giovane padovano, ha collezionato 22 gettoni di presenza fino a questo momento in serie A. Il suo contratto con l’Hellas Verona è valido fino al 30 giugno 2024. Lovato ha collezionato 3 presenze con la casacca dell’Under 21.