Alle 18 in programma il secondo anticipo di questo sabato di Serie A, scendono in campo al Tardini il Parma ed il Milan.

Due squadre che vivono momento decisamente opposti, e per i quali i tre punti hanno valore quasi decisivo quando siamo ormai arrivati alla fine di questa stagione. Da un lato c’è il Milan, ormai ex capolista della Serie A, che sembra aver ormai lasciato andare l’Inter e quel sogno Scudetto nutrito fino a poche settimane fa. Per i rossoneri, insomma, i piani sono cambiati. Ora sarà importante cercare di tenere a distanza le inseguitrici e confermare quel posto in Champions League che rappresenta ad oggi il reale obiettivo per la squadra rossonera.

Da qui alla fine mancano ancora nove partita. Un’enormità, sotto un certo punto di vista, e proprio per questo niente dovrà essere lasciato al caso. Anche sfide come quella di oggi contro il Parma, squadra sulla carta ampiamente alla portata, possono nascondere grandi insidie. Per questo Stefano Pioli dovrà tenere alta la tensione per non rischiare di andare incontro a possibili passi falsi.

Dall’altra parte, come detto, c’è il Parma che vive una situazione decisamente diversa. I ducali sono penultimi in classifica, e la lotta salvezza si fa sempre più agguerrita e difficile. Lo spettro della Serie B aleggia attorno alla squadra gialloblu, ed anche contro una compagine importante contro il Milan servirà mettere tutto in campo per conquistare punti.

Parma-Milan, le probabili formazioni