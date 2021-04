Udinese-Torino si è appena conclusa. La squadra di Davide Nicola espugna la Dacia Arena grazie alla rete di Belotti.

Udinese-Torino è finita da pochi istanti. L’anticipo del sabato sera del trentesimo turno di Serie A 2020/2021 è finito 0-1. L’unica rete del match è stata siglata da Andrea Belotti su calcio di rigore al minuto 61. Il bomber dei granata trascina i compagni alla vittoria e consente ai suoi di portare a casa tre punti importanti in chiave salvezza. I granata salgono, dunque, a quota 27 punti in classifica generale, in attesa degli altri match di giornata, al diciassettesimo posto. Stop per l’Udinese di Luca Gotti, bloccato a quota 33 punti al dodicesimo posto in elenco.

Udinese-Torino, la sintesi

Dopo un primo tempo a reti bianche e con poche emozioni, per sbloccare il match bisogna attendere un episodio.

Al minuto 60, su punizione battuta da Verdi, Belotti viene travolto in area di rigore da Arslan. L’arbitro Doveri non ha dubbi ed assegna il penalty ai granata: dal dischetto, un minuto dopo, Belotti mira all’angolino basso alla sinistra di Musso e porta i suoi avanti. Resta immobile sulla linea di porta l’estremo difensore dei friulani.

Classifica Serie A

Inter 71, Milan 63, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Spezia 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino 27, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 18.