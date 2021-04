Continuano i guai per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola, infortunatosi contro l’Ajax.

Non sono finiti i guai per la Roma di Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso, giovedì scorso contro l’Ajax, ha dovuto sostituire anzitempo Leonardo Spinazzola a causa di un infortunio. L’esterno del club capitolino si è infortunato al flessore della coscia sinistra durante il match di Europa League contro la squadra olandese.

Infortunio Spinazzola, le ultime

Questa mattina il calciatore si è sottoposto ad una ecografia di controllo a Trigoria per capire meglio l’entità dell’infortunio. Gli esami clinici hanno confermato il risentimento muscolare. Solo nei prossimi giorni, però, verrà valutata un’eventuale risonanza magnetica.

Il controllo non ha evidenziato lesioni, ma il tutto andrà al meglio verificato onde evitare in spiacevoli sorprese. Come riporta ‘RomaNews.eu’ ancora tutta da verifica, quindi, l’effettiva entità dell’infortunio resta ancora incerta. In ogni caso, però, il classe 1993 resterà out almeno per la sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Non è da escludere che il calciatore possa restare fermo ai box anche per la sfida di ritorno proprio contro l’Ajax in Europa League. Una brutta tegola per Fonseca che deve fare a meno di uno dei suoi uomini migliori.