Fabio Paratici ha presentato il match tra Juventus e Genoa. Il dirigente bianconero ha parlato anche del calciomercato bianconero.

La Juventus di Andrea Agnelli deve, per forza di cose, buttare un occhio al bilancio prima di scendere in campo sul calciomercato estivo. Fabio Paratici, nel pre gara di Juventus-Genoa, ha avuto modo di parlare delle situazioni di Paulo Dybala ed Alvaro Morata.

Juventus, Paratici su Morata

“Morata? La sua situazione ha tante porte aperte. Abbiamo un accordo con l’Atletico Madrid che ci dà la possibilità di prenderlo subito o di riaverlo in prestito. E’ un calciatore che ci ha dato molto e sta dando molto. Su di lui puntiamo, ha mentalità e atteggiamento giusto. E’ un ragazzo serio, abbiamo sempre creduto in lui”.

Sul futuro di Dybala

“Sentiamo il suo agente ogni settimana. Non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo. Non parlo solo di calcio, ma di aziende, di professionisti e del mondo in generale. Pensavamo che il Covid fosse solo una parentesi della nostra vita di un paio di mesi. Abbiamo riaperto gli stadi con ottimismo e grande libertà. Poi siamo tornati indietro e siamo piombati in una negatività dalla quale non siamo usciti ancora oggi. Serve grande senso di responsabilità in tutto ciò che facciamo”.