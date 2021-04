La sfida contro l’Inter costerà cara a Diego Demme. Il centrocampista del Napoli dovrà saltare la sfida contro la Lazio a causa di una doppia ammonizione.

Per Rino Gattuso il tedesco Diego Demme è un calciatore fondamentale. Si tratta, infatti, del mediano che fa coppia fissa con Fabian Ruiz ed entrambi sono stati protagonisti di Napoli-Inter. La sfida, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, si è disputata al Maradona ed è terminata sull’1-1 con autorete di Handanovic e gol di Eriksen. Un punto che permette agli uomini di Conte di proseguire da primi in classifica e consente al Napoli di restare in scia di un posto in Champions. Tuttavia, la squadra di Gattuso ha perso l’opportunità di agganciare la Juventus in classifica. Ciò vuol dire che la gara contro la Lazio, scontro diretto di giovedì ancora al Maradona, sarà chiave per la lotta a un posto in Europa.

Demme salterà Napoli-Lazio

Gattuso però dovrà fare a meno di Diego Demme. L’ex Lipsia, infatti, è stato ammonito all’81’ di Napoli-Inter ed era già diffidato.

Una squalifica pesante, che dovrebbe rimettere a centrocampo Bakayoko. Una scelta che forse Gattuso non avrebbe compiuto, ma nel frattempo rientrerà anche Hirving Lozano, che ha scontato proprio contro i nerazzurri la sua squalifica ed è pronto a rimettersi in corsa.