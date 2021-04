Milan, Pioli deve fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez. I due rossoneri rischiano di saltare la gara contro la Lazio.

Non arrivano notizie confortanti da Milanello. Il Milan di Stefano Pioli, infatti, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di due dei top player della rosa. Secondo quanto riferito da ‘Milanlive.it’, Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez non hanno preso parte alla seduta di allenamento odierna insieme ai compagni. I due, infatti, pare avrebbero svolto lavoro personalizzato anche oggi. Fuori dal gruppo ed ancora alle prese con alcuni fastidiosi problemi muscolari ad un polpaccio. Solo nella giornata di domani si capirà se i due saranno a disposizione dell’allenatore per il match di Serie A contro la Lazio.

Milan, Ibrahimovic e Theo Hernandez a rischio con la Lazio

La redazione di ‘Sky Sport’ ha poi confermato la notizia. Peppe di Stefano, inviato a Milanello, ha raccontato che, quasi sicuramente l’attaccante svedese non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Resta accesa una piccola speranza, invece, per il difensore Theo Hernandez. Il laterale ex Real Madrid rossonero potrebbe riuscire a recuperare la miglior condizione fisica in vista dell’importante impegno contro i biancocelesti vista la volata per la qualificazione in Champions League.