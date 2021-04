Il primo tempo di Lazio-Milan finisce 1-0. Il gol di Correa dopo due minuti fa finire nel mirino della critica Stefano Pioli.

Il Milan e Stefano Pioli finiscono nel mirino della critica. Dopo il primo tempo di Lazio-Milan il risultato è fermo sull’1-0 in favore dei biancocelesti. La squadra di Simone Inzaghi è in vantaggio nel risultato allo stadio Olimpico di Roma grazie alla rete di Correa, in gol dopo soli due minuti dal fischio d’inizio del match.

Milan, critiche a Pioli sui social

Dopo il fischio parziale dell’arbitro Orsato di Schio, i tifosi del Milan si sono riversati sui social network. La preoccupazione maggiore, a questo punto, è uscire dalla zona Champions League. Il Napoli di Gennaro Gattuso, grazie alla vittoria contro il Torino di Davide Nicola, ha agguantato la squadra rossonera in classifica e superato anche la Juventus di Andrea Pirlo. Il rischio concreto di uscire dalla zona Europa è più concreto che mai.

Su Twitter, al 45′, non sono mancate le critiche. Molti tifosi della squadra lombarda hanno espresso tutto il proprio disappunto sui social network.

Adiós Champions League para el Milan. — Jack the Lad (@camilobarreto1) April 26, 2021

Siamo sicuri che questa è la stessa squadra che fino a gennaio faceva miracoli??

Altro che Champions qua, altro che Superlega..un disastro qua.

Milan che combini? — Alessia Babbo (@AlessiaBabbo) April 26, 2021

Milan non farmi questo, non oggi ! #LazioMilan — seedorfmania🔴⚫️ (@ybor71) April 26, 2021

Difficile spiegare l'involuzione del #Milan. Non può essere solo una questione di gambe.

Qui si credeva di aver già vinto e ci si è rilassati troppo presto.

Dura così, perché dietro corrono!

E si continua a prendere gol da polli.#LazioMilan — Gabriele Sandre (@GabriSan92) April 26, 2021